Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (версия 2)

2017-05-10 14:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи десятого мая приняли участие в посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева кампании по посадке деревьев в зеленом массиве, создаваемом вдоль магистральной автомобильной дороги Гала-Тюркан.

Сначала Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились со стендами, отражающими информацию о работах, проводимых по дальнейшему улучшению экологической ситуации в Азербайджане.

Министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров проинформировал Президента Ильхама Алиева о зонах озеленения, созданных в 2008-2017 годах.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посадили на территории деревья.

Президент Азербайджана и Первая леди сделали памятные фотографии с участниками кампании по посадке деревьев.