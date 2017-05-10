В проект по расширению Южно-Кавказского трубопровода вложено 200 млн. долларов

2017-05-10 14:09 | www.apa.az | 3

В рамках проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода в первом квартале этого года продолжились работы вдоль маршрута трубопровода в Азербайджане и Грузии.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan. В целом, завершено 89% работ, включая строительство и эксплуатационные испытания. В Азербайджане сварено уже 320 км, уложено 263 км трубопроводов. Завершены все 5 работ по горизонтальному бурению – 5-я завершена в апреле этого года.

Отмечается, что строительство участка трубопровода на территории Грузии уже завершено. Здесь сварено и уложено 62 км труб. В Азербайджане и Грузии проводятся гидроиспытания трубопровода. В Грузии продолжаются строительно-монтажные работы на двух компрессорных станциях. На первой станции завершено 96%, на второй – 70% работ. Работы на обеих компрессорных станциях продолжаются в соответствии с графиком. На контрольно-измерительной станции завершено 95% работ (81-й участок), станция будет сдана в эксплуатацию в 2017 году.

В первом квартале 2017 года операционные расходы на расширение Южно-Кавказского трубопровода составили примерно 6 млн. долларов, капитальные расходы - 191 млн. долларов.