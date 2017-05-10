Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк умер в Израиле

2017-05-10 14:24 | www.apa.az | 3

Скончался депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк.

Как передает АПА со ссылкой на «РБК», об этом сообщила его помощник по работе в Госдуме Галина Лякишева.

По ее словам, он умер 6 мая. «Обстоятельства смерти мне не известны. Похороны предположительно состоятся 11–12 мая», - отметила Лякишева.

Вице-спикер Госдумы от фракции Игорь Лебедев подтвердил, что Тарасюк умер в Израиле. «Да, это так. Сожалеем и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги», — сказал он. Лебедев отметил, что Тарасюк проходил в Израиле лечение. Он был там со своей супругой, которая сообщила вице-спикеру Госдумы о смерти своего супруга. «Сейчас, видимо, идет процесс его доставки в Россию», — отметил Лебедев.

Отметим, Тарасюк занимал управляющие должности в нефтяных компаниях «Ватьеганнефть», «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», а также был генеральным директором ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод». Также он был членом Когалымского городского совета народных депутатов и городской думы Ханты-Мансийского округа. Тарасюк был избран депутатом Государственной думы четвертого, пятого и шестого созывов и занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.