ОПЕК рассмотрит несколько сценариев сокращения нефтедобычи

2017-05-10 14:30 | www.oxu.az | 3

ОПЕК на заседании 25 мая в Вене рассмотрит несколько вариантов по дальнейшей судьбе соглашения стран картеля и других государств о сокращении добычи нефти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Министрам будут представлено несколько вариантов, из которых они выберут наилучший… Я оптимистично настроен по поводу следующей встречи», - приводит слова аль-Мазруи агентство Блумберг. При этом он отметил, что ОАЭ готовы поддержать продление венского соглашения.

«Соглашение о сокращении добычи реализовывалось хорошо с точки зрения его соблюдения», - отметил министр энергетики ОАЭ. Аль-Мазруи также подчеркнул, что рост добычи нефти в США не является значительной угрозой для возможной пролонгации венских договоренностей.

Н.О.