Проекты «Турецкий поток» и «Южный Газовый Коридор» дополняют друг друга - эксперт

2017-05-10 14:20 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Проекты «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» взаимно дополняют друг друга, сказал Trend в среду сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий, эксперт Дмитрий Марунич.

"При ожидаемых объемах поставок по первой линии газопровода «Турецкий Поток», реализация проекта позитивно скажется на реализации «Южного газового коридора" - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что первая линия газопровода «Турецкий поток» будет стопроцентно реализована, ситуация со второй частью проекта прояснится на протяжении ближайших двух лет, когда стороны придут к согласию.

По словам эксперта, дополнительные объемы газа помогут Турции претендовать на роль регионального хаба, особенно если будут решены вопросы по строительству трубопроводов для дальнейшего транспорта от турецких границ в страны ЕС.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна ветка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

В декабре South Stream Transport B.V. и Allseas подписали контракт на укладку труб первой ветки морского участка "Турецкого потока". В феврале компании подписали контракт на укладку труб второй ветки "Турецкого потока". Allseas планирует задействовать строительное судно Pioneering Spirit, отмечалось в сообщении "Газпрома". При этом Pioneering Spirit предназначено для глубоководной укладки труб. Строительство морской части "Турецкого потока" в мелководной части начнет судно Audacia.

Трубопровод ТАР, который является частью "Южного газового коридора", стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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