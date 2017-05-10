В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты - эксперт

2017-05-10 14:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следует начать реализацию пилотного проекта по внедрению криптовалюты, считает глава Гянджинского филиала Международного банка Азербайджана (МБА) Сабит Фатизаде.

По мнению Фатизаде, рано или поздно процесс цифровизации охватит и денежные средства.

“В свое время бумажные и металлические деньги заменили натуральный обмен, в настоящее время мы находимся на этапе развития безналичных расчетов, затем очередь дойдет и до электронных денег. К примеру, банки Японии уже начали внедрять криптовалюту в своей работе, а в Европе создаются криптобанки”, - сказал в среду в интервью Trend Фатизаде.

Что касается надежности и безопасности цифровой валюты, то, как отметил собеседник агентства, в мире уже существует достаточно надежная система защиты от кибератак.

“У правительства есть все необходимые средства, чтобы обеспечить надежный контроль и высокий уровень безопасности криптовалюты. Конечно, внедрение любой новой технологии на первоначальном этапе может создать определенные проблемы. Но это вовсе не значит, что мы должны этого бояться и не должны идти в ногу с новыми требованиями глобализирующегося мира. Я верю, что Азербайджан, став локомотивом в этой сфере среди стран СНГ, может внедрить, скажем, AzCoin. В других государствах, само собой, появятся электронные деньги, соответствующие названиям стран, например, в России - RusCoin, в Грузии - GeoCoin и так далее”, - сказал он.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Азад Гасанли)

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