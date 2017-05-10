Министр: «На церемонии открытия Исламиады будут отражены моменты, касающиеся истории мусульманского мира»

2017-05-10 14:37 | www.apa.az | 5

«Безусловно, во время важных мероприятий, спортивных соревнований особое место занимают церемонии открытия. Церемония открытия IV Игр Исламской солидарности также будет очень красивой».

Об этом АПА сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Он отметил, что церемония открытия Исламиады будет немного отличаться от церемонии на I Европейских играх: «На церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности будут отражены основные моменты истории Востока, мусульманского мира. Отметим еще один момент, после церемонии открытия продажа билетов на все соревнования растет».

Отметим, церемония открытия Исламиады состоится 12 мая в Баку.