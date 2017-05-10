Что ждет экономику Азербайджана? – ПРОГНОЗ

2017-05-10 14:40 | www.oxu.az | 4

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует в 2018 году рост экономики Азербайджана на уровне двух процентов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обновленном отчете Regional Economic Prospects.

По данным отчёта, в этом году экономика Азербайджана сократится на 0,5 процента.

Аналитики банка отмечают, что в этом году после определённой волатильности в начале 2017 года курс маната по отношению к доллару стабилизировался.

В то же время, отмечается, что Азербайджан до сих пор обладает внушительным буфером ликвидности на уровне 37,1 миллиарда долларов (показатель на конец 2016 года).

У.А.

