Ильхам Алиев поздравил нового президента Корейской Республики

2017-05-10 14:47 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Республики Корея Муна Чжэ Ина.

Как передает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю вас по случаю убедительной победы на выборах президента Корейской Республики.

Я придаю особое значение развитию всестороннему развитию двусторонних и многосторонних связей с Корейской Республикой. С удовлетворением хочу отметить, что за минувшие годы многосторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Корейской Республикой получили динамичный характер. 25-летний период наших дипломатических отношений характеризует успешное развитие взаимовыгодного сотрудничестве между нашими дружественными странами в различных областях, особенно в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах.

Верю, что совместными усилиями мы будем еще больше развивать и укреплять существующие между нашими странами узы дружбы и сотрудничества во имя интересов наших народов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, дружественному корейскому народу - мира и благополучия».

Н.О.

