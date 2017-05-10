Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей парламента Иордании (ФОТО) (версия 2)

2017-05-10 14:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей парламента Иордании Атефом Юсифом Салехом Аль Таравнехом.

Подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией охватывают различные сферы и находятся на высоком уровне, Президент Ильхам Алиев отметил важность очень хорошего сотрудничества двух стран, как в политической, так и экономической сферах. С удовлетворением вспомнив свои визиты в Иорданию и визиты Короля Иордании в Азербайджан, глава государства отметил наличие очень хороших связей также с Королем Иордании. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность постоянной поддержки друг друга Азербайджаном и Иорданией в международных организациях.

Глава государства отметил, что Азербайджан прилагает очень большие усилия для укрепления исламской солидарности, добавив, что очередным примером этому являются IV Игры исламской солидарности, которые начнутся в Баку через два дня. Президент Ильхам Алиев отметил удовлетворение тем, что иорданские спортсмены тоже будут участвовать очень широким составом в этих Играх.

Отметив, что также вызывает удовлетворение развитие азербайджано-иорданских межпарламентских связей, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит в страну Атефа Юсифа Салеха Аль Таравнеха в сопровождении большой делегации, состоящей из членов парламента, будет успешным, а также в том, что они проведут плодотворные переговоры с азербайджанскими коллегами, и этот визит послужит развитию связей между двумя странами.

Председатель Палаты представителей парламента Иордании Атеф Юсиф Салех Аль Таравнех передал главе государства приветствия Короля Иордании Абдаллы II.

Атеф Юсиф Салех Аль Таравнех сказал: «Мы гордимся отношениями дружбы и сотрудничества, существующими между нашими странами. Считаем, что используя эти отношения, мы сможем внести свой положительный вклад в процессы, происходящие в региональной и международной плоскостях».

Коснувшись широкомасштабных мер, осуществляемых в стране, он сказал, что в Иордании с большим интересом наблюдают за большой работой, проводимой в Азербайджане под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием сотрудничества между двумя странами в сферах туризма, инвестирования, экспорта-импорта, безопасности и других областях.

Глава государства выразил признательность за приветствия Короля Иордании Абдаллы II, попросил передать его приветствия Королю Иордании.