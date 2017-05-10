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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 мая (версия 2)

2017-05-10 15:01 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:24)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 мая установлен на уровне 1,7026 и 1,8544 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

10.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7026

1 евро

1 EUR

1.8544

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2535

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1097

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8999

1 бразильский реал

1 BRL

0.5337

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4636

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1252

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1502

1 чешская крона

1 CZK

0.0696

1 чилийский песо

1 CLP

0.2509

1 китайский юань

1 CNY

0.2466

1 датская крона

1 DKK

0.2492

1 грузинский лари

1 GEL

0.6971

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2187

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.205

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1916

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6914

1 израильский шекель

1 ILS

0.4722

1 канадский доллар

1 CAD

1.2419

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5909

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0252

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3917

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0889

1 молдавская лея

1 MDL

0.0905

1 египетский фунт

1 EGP

0.0941

1 норвежская крона

1 NOK

0.1961

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0456

1 польский злотый

1 PLN

0.4382

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2072

1 саудовский риал

1 SAR

0.454

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.327

1 турецкая лира

1 TRY

0.4697

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4872

1 украинская гривна

1 UAH

0.0642

100 японских иен

100 JPY

1.4961

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.175

Золото (1 унция)

1 XAU

2077.853

Серебро (1 унция)

1 XAG

27.48

Платина (1 унция)

1 XPT

1537.4478

Палладий (1 унция)

1 XPD

1358.6748

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