Официальный курс маната к мировым валютам на 10 мая (версия 2)

2017-05-10 15:01 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 мая установлен на уровне 1,7026 и 1,8544 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.