Президент Азербайджана поздравил нового главу Республики Корея

2017-05-10 15:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

"Искренне поздравляю Вас с уверенной победой, одержанной на выборах Президента Республики Корея. Я придаю особое значение всестороннему развитию двусторонних и многосторонних связей с Республикой Корея. С удовлетворением хочу отметить, что за прошедшие годы отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея обрели многогранный и динамичный характер. Успешное развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими дружественными странами в различных сферах, в частности в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, характеризует 25-летний период наших дипломатических отношений. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь в соответствии с интересами наших народов будем еще больше укреплять и расширять существующие между нашими странами связи дружбы и сотрудничества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, дружественному корейскому народу - постоянного мира и благосостояния», - говорится в поздравительном послании главы государства.