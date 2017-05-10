Наказаны врачи, выдававшие поддельные документы об инвалидности

2017-05-10 15:09 | www.oxu.az | 2

Рост числа инвалидов в стране вызывает беспокойство. Имелись проблемы с «Формой 088», которую заполняли медицинские работники.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, об этом журналистам заявил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевяр Агаев.

Он отметил, что министерство взяло этот вопрос под свой контроль:

«Руководители ряда медицинских учреждений получили предупреждения. На заседании коллегии Минздрава были даны поручения, и некоторых врачей наказали. Считаем, что это даст результаты».

З.Г.

