В Баку пройдет зажигательный летний Фестиваль красок Холи

2017-05-10 15:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря, в пригороде Баку в POİNT Pool & Beach 1 и 2 июля пройдет фестиваль красок - Holi Color Festival 2017, организованный TS Production, сообщает Trend Life.

Известная российская группа диджеев и музыкантов Swanky Tunes представит гостям яркую зажигательную программу. В рамках фестиваля будет представлена красочная развлекательная программа, конкурсы, вечерняя дискотека и салют. Дресс-код - только белый верх.

"Дорогие, друзья! Вас ждет два незабываемых летних дня! Тонны красочной пудры, тысячи счастливых лиц, развлечения на любой вкус. Будем готовиться к Фестивалю вместе с вами", - говорится в сообщении организаторов.

Программа фестиваля:



1 июля

OPEN DOOR – Начало фестиваля - 11:00

POOL PARTY - Вечеринка у бассейна- 14:00

COLOR FEST - Фестиваль красок - 17:00

AFTER PARTY - Дискотека- 21:00

FIREWORK - Салют - 23:00

COMEDY NIGHT (BEAR HUMOR) - 00:00

BOILER ROOM - Ночной клуб - 01:00

CINEMA - Кино- 03:00



2 июля

OPEN DOOR - Начало фестиваля - 11:00

POOL PARTY - Вечеринка у бассейна - 14:00

WATER FIGHT - 17:00

AFTER PARTY - Дискотека- 21:00

BOILER ROOM - Ночной клуб - 01:00

CINEMA - Кино - 03:00



LINE UP:

RAFO

SEYM

NAROSH

RAZY FREEMAN

NASIROV



MC:

MARDANOV

REMO NEAL

FREED



SHOW PROGRAM:

ALARM DANCE CREW

CIRCUS

COLOR DANCE

LED ROBOT

COMEDY BEER YOUMOR

SPECIAL QUESTS

SWANKY TUNES

DUO HUSKY

LIA LISSE



Выезд автобусов от площади Азнефть, около Фуникулёра.

FEST: (на фестиваль)

11:30

12:00

13:00

13:30

14:00

15:00

16:00



CITY: (обратно в город)

21:00

21:30

22:00

23:00

23:30

00:00

01:00

06:00 после рассвета на берегу!



Стоимость билетов:



STANDARD - 20 AZN

3 пачки краски

бесплатная поездка на такси UBER

1 бесплатный энергетик



MEDIUM - 50 AZN. Лимит - 500 билетов

4 пачки краски

бесплатная поездка на такси UBER

1 бесплатный энергетик

1 майка Холи

проход:

POOL ZONE

AFTER PARTY ZONE



VIP - 100 AZN. Лимит - 200 билетов

6 пачек красок

бесплатная поездка на такси UBER

1 бесплатный энергетик

1 майка Холи

проживание в палатке

проход:

POOL ZONE

AFTER PARTY ZONE



Билеты можно приобрести во всех кассах города и центрах Службы ASAN, а также в Ganja Bistro и Bouton Flowers Boutique. Билеты возврату не принадлежат. Телефон для справок +994507445557, +994777445557

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