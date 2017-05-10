В Баку пройдет зажигательный летний Фестиваль красок Холи
2017-05-10 15:21 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря, в пригороде Баку в POİNT Pool & Beach 1 и 2 июля пройдет фестиваль красок - Holi Color Festival 2017, организованный TS Production, сообщает Trend Life.
Известная российская группа диджеев и музыкантов Swanky Tunes представит гостям яркую зажигательную программу. В рамках фестиваля будет представлена красочная развлекательная программа, конкурсы, вечерняя дискотека и салют. Дресс-код - только белый верх.
"Дорогие, друзья! Вас ждет два незабываемых летних дня! Тонны красочной пудры, тысячи счастливых лиц, развлечения на любой вкус. Будем готовиться к Фестивалю вместе с вами", - говорится в сообщении организаторов.
Программа фестиваля:
1 июля
OPEN DOOR – Начало фестиваля - 11:00
POOL PARTY - Вечеринка у бассейна- 14:00
COLOR FEST - Фестиваль красок - 17:00
AFTER PARTY - Дискотека- 21:00
FIREWORK - Салют - 23:00
COMEDY NIGHT (BEAR HUMOR) - 00:00
BOILER ROOM - Ночной клуб - 01:00
CINEMA - Кино- 03:00
2 июля
OPEN DOOR - Начало фестиваля - 11:00
POOL PARTY - Вечеринка у бассейна - 14:00
WATER FIGHT - 17:00
AFTER PARTY - Дискотека- 21:00
BOILER ROOM - Ночной клуб - 01:00
CINEMA - Кино - 03:00
LINE UP:
RAFO
SEYM
NAROSH
RAZY FREEMAN
NASIROV
MC:
MARDANOV
REMO NEAL
FREED
SHOW PROGRAM:
ALARM DANCE CREW
CIRCUS
COLOR DANCE
LED ROBOT
COMEDY BEER YOUMOR
SPECIAL QUESTS
SWANKY TUNES
DUO HUSKY
LIA LISSE
Выезд автобусов от площади Азнефть, около Фуникулёра.
FEST: (на фестиваль)
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
CITY: (обратно в город)
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
01:00
06:00 после рассвета на берегу!
Стоимость билетов:
STANDARD - 20 AZN
3 пачки краски
бесплатная поездка на такси UBER
1 бесплатный энергетик
MEDIUM - 50 AZN. Лимит - 500 билетов
4 пачки краски
бесплатная поездка на такси UBER
1 бесплатный энергетик
1 майка Холи
проход:
POOL ZONE
AFTER PARTY ZONE
VIP - 100 AZN. Лимит - 200 билетов
6 пачек красок
бесплатная поездка на такси UBER
1 бесплатный энергетик
1 майка Холи
проживание в палатке
проход:
POOL ZONE
AFTER PARTY ZONE
Билеты можно приобрести во всех кассах города и центрах Службы ASAN, а также в Ganja Bistro и Bouton Flowers Boutique. Билеты возврату не принадлежат. Телефон для справок +994507445557, +994777445557
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az