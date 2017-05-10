Талех Зиядов принимает участие на ежегодной конференции Международной ассоциации портов – ФОТО

2017-05-10 15:15 | www.oxu.az | 3

С 8 по 12 мая делегация ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (Бакинский порт) принимает участие на ежегодной конференции Международной Ассоциации Портов и Гаваней (International Association of Port and Harbors - IAPH), которая проходит в городе Бали (Индонезия) с участием более 300 представителей портов из 90 стран.

Как передает Oxu.Az, на торжественной церемонии открытия 10 мая гостей поприветствовали второй исполнительный директор Корпорации портов Индонезии Элвин Г.Масассья и президент IAPH Сантьяго Гарсия Мила.

Затем в рамках мероприятия состоялась церемония открытия международной выставки.

В церемонии открытия принял участие министр Индонезии по вопросам мореходства Лухут Бинсар Панжайтанда, который приблизился к стенду Бакинского порта и поинтересовался его деятельностью.

Принявшие участие в мероприятии почти 1000 гостей ознакомились со стендом Бакинского порта, получив подробную информацию о его деятельности, строящейся в Аляте свободной экономической зоне, концепции «хаба» и т.д.

В рамках конференции состоялась специальная пресс-конференция, посвященная Бакинскому порту, а также подписан Меморандум о взаимопонимании между Бакинским портом и Корпорацией портов Индонезии.

В мероприятии принял участие посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев.

Также, на сегодняшней сессии гендиректор Бакинского порта Талех Зиядов выступил на тему «Влияние большой «хаб» идеи Азербайджана на связь в Евразии».

Конференция продлится пять дней. Намечается выступление сотрудников Бакинского порта на ряде семинаров и форумов.

Отметим, что 8-11 мая 2018 года заседание Международной ассоциации портов пройдет в Баку.

У.А.

