Активность женщин на избирательных участках гарантирует триумф Ирана на выборах - Президент

2017-05-10 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Активность женщин на избирательных участках гарантирует триумф страны на выборах, сказал президент Ирана Хасан Рухани, сообщает IRNA.

Рухани выступил с обращением к группе своих сторонниц женского пола в Широгойской гимназии Тегерана.

«Мы победили в революции, когда на сцену вышли женщины. Сегодня и на выборах, если женщины выйдут на сцену и подойдут к избирательным урнам, мы проведем выборы с триумфом», - сказал глава государства.

Выборы президента Ирана назначены на 19 мая. Нынешний президент Хасан Рухани выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах. Главным его соперником является влиятельный священнослужитель Эбрахим Раизи.

Большинство консерваторов поддерживает Раизи, занимающего должность хранителя богатой благотворительной организации и возглавляющего святыню иранских шиитов в городе Мешхед.

Хасан Рухани был избран президентом Ирана, одержав победу на выборах в 2013 году.

(Автор: Эльмира Таривердиева)