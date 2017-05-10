Американская корпорация Pall решила создать СП с иранской компанией

2017-05-10 15:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Американская корпорация Pall решила создать совместное предприятие с иранской компанией по производству фильтров для нефтяных проектов, сказала в среду Неда Мусави Азадеган, член иранской ассоциации производителей оборудования для нефтегазовой промышленности.

По ее словам, американская компания будет поставлять технологию производства фильтров в Иран.

«В эпоху санкций (2012-2015 годы) Иран импортировал нестандартные фильтры, и в настоящее время он покупает фильтры по 10 000 долларов за каждый, но после начала действия совместного проекта стоимость фильтров уменьшится в 10 раз для иранских проектов», - сказала Азадеган, сообщает агентство IRNA.

По ее словам, Иран в будущем также может экспортировать фильтры в Ирак и Центральную Азию.

Это первый случай, когда Иран заявляет, что американская компания соглашается инвестировать в страну после снятия санкций в январе 2016 года.

Согласно санкциям США, ни одна американская компания не может инвестировать более 20 миллионов долларов в год в нефтегазовые проекты Ирана.

Pall Corporation - одна из крупнейших компаний в области высокотехнологичной фильтрации, разделения и очистки. Pall Industrial обслуживает клиентов в области микроэлектроники, аэрокосмической, топливной, нефтехимической, химической, автомобильной и энергетической промышленности.

(Автор: Эльмира Таривердиева)