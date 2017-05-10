Включение художественной гимнастики в Исламиаду способствует развитию этого вида спорта в Азии и Африке - тренер (ФОТО)

2017-05-10 15:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Включение художественной гимнастики в Игры исламской солидарности будет способствовать развитию этого вида спорта в азиатских, африканских и арабских странах, где он пока не очень популярен, сказала в интервью Trend тренер сборной Узбекистана по художественной гимнастике Севара Каримова.

В этом году соревнования по художественной гимнастике в рамках Исламских игр будут проводиться впервые.

"Это плюс для художественной гимнастики и гимнастики в целом", - сказала Каримова.

По ее словам, на Исламские игры приехали три титулованные узбекские гимнастки - Анастасия Сердюкова, Сабина Ташкенбаева и Нуринисо Усманова.

По словам тренера, программа, с которой гимнастки приехали на Исламские игры, уже представлялась на международных соревнованиях - Сердюкова и Ташкенбаева выступали с ней на этапе Кубка мира в Баку в конце апреля, а Усманова - на турнире в Москве. Кроме того, эта программа была опробована на внутренних соревнованиях в Узбекистане.

"На Исламских играх мы надеемся показать все, на что способны, и надеемся, что судьи оценят нас по достоинству. Будем бороться", - сказала Каримова.

По ее словам, основными соперницами Узбекистана на Исламских играх будут азербайджанские гимнастки.

"Они очень сильные соперницы, претендентки на золото", - сказала Каримова.

Помимо Азербайджана, по ее словам, достаточно сильная сборная у Турции, которая также может побороться за медали.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)