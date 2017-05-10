«Мать всех бомб» передала послание Америки Китаю, России и КНДР

2017-05-10 15:30 | www.oxu.az | 3

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что взрыв в Афганистане бомбы GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известной как «мать всех бомб» – это четкое послание Китаю, России и Северной Корее и США надеются, что эти сообщения будут поняты лидерами выше названных стран, передает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

«Кажется, что лидеры некоторых стран, включая Владимира Путина, не поняли нашего сообщения. Президенту России лучше знать, что он не сможет повторить в Афганистане то, что сделал в Сирии. Отправка оружия талибам Москвой была разочаровывающим моментом, и это показывает, что Москва нуждается в более сильных сигналах, чтобы понять наше сообщение», - заявил Макконнелл.

Ранее Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВС США Кертис Скапарротти заявил, что Москва посылает оружие талибам, что вызвало жесткие ответы со стороны российских властей.

Н.О.