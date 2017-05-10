Президент Узбекистана совершит госвизит в КНР

2017-05-10 15:39 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 11-13 мая посетит Китай с государственным визитом, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

В ходе визита планируются встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны.

В ходе этих встреч намечено обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, приоритетные направления укрепления и поступательного развития долгосрочного партнерства между двумя странами. Стороны также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Программой визита предусмотрена также встреча главы Узбекистана с представителями ведущих китайских компаний и фирм, на которой будут рассмотрены возможности совместной реализации в республике взаимовыгодных проектов с привлечением современных технологий.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется принятие совместного заявления, подписание ряда межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на углубление узбекско-китайских связей в различных сферах. В рамках визита ожидается также заключение деловыми кругами двух стран весомого пакета контрактов и соглашений торгово-экономического, инвестиционного и финансового характера.

14-15 мая президент Узбекистана примет участие в международном форуме "Один пояс, один путь", проведение которого намечено в Пекине.

По итогам 2016 года объем двустороннего узбекско-китайского товарооборота составил 4,2 миллиарда долларов, объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана составляет на сегодняшний день 7,8 миллиарда долларов. В Узбекистане действуют более 700 предприятий с участием китайских инвесторов. В Ташкенте открыты представительства почти 80 фирм и компаний КНР.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)