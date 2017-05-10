ABD Savunma Bakanı'ndan flaş 'Türkiye' açıklaması

2017-05-10 15:52 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararı Türkiye'nin büyük tepkisini çekti. ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Mattis, "Türkiye'nin endişelerine çözüm üreteceğiz" ifadesini kullandı.

Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye'yle çok yakın çalışacaklarını söyledi.

Mattis, ABD'nin YPG'ye silah verme kararından dolayı Türkiye'nin endişeleriyle ilgili ise, "Endişeler için çözüm üreteceğiz." dedi.