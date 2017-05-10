Azercell организует бесплатные онлайн курсы английского языка для журналистов

2017-05-10 15:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telecom внедряет очередное новшество: так, организуемые компанией уже семь лет курсы английского языка для журналистов, отныне будут проводиться в режиме онлайн. Организация курсов в режиме онлайн, облегчит работу представителей медиа, создавая условия для привлечения на курсы ещё большего количества журналистов.

Журналисты, желающие пройти этот курс, должны послать свои заявки по адресу press@azercell.com. Заявки будут приниматься с 10.05.17 по 13.05.17, и только первые 50 будут зачислены на курсы.

Частная подготовка каждого из представителей СМИ, принимающих участие на курсах, начнется сразу после проверки уровня их знаний. Занятия будут длиться шесть месяцев. Претворяя в жизнь проект, направленный на обучение представителей СМИ, Azercell оказывает поддержку в повышении их профессионального потенциала и роста международных связей. Основной целью курсов является помощь Азербайджанским журналистам в изучении языка и способствование их свободному обращению к источникам на английском языке.

Для информации отметим, что в течение семи лет, более 200 представителей СМИ приняли участие на специализированных курсах иностранного языка, организуемых Azercell. Успешное проведение курсов помогло журналистам овладеть грамматикой языка, а также развить уровень разговорной и письменной речи на английском. В то же время, в конце каждого учебного года, два отличившихся на курсах представителя СМИ отправлялись в Великобританию для усовершенствования английского языка.

Напомним, что Azercell Telecom регулярно осуществляет различные интересные проекты для представителей медиа. Azercell является единственным мобильным оператором, который подготовил специальный тарифный план для работников СМИ — MediaCell. В то же время, компания провела ряд проектов и тренингов, направленных на повышение профессионального потенциала журналистов.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.