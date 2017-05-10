В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

2017-05-10 16:09 | www.apa.az | 3

В Масаллы произошло ДТП в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на части дороги Масаллы-Борадигях, проходящей через село Бадалан.

Автомобиль марки Opel (90 BG 265) столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2106 (15 BV 998). В результате аварии один из водителей получил легкие травмы, автомобили пришли в непригодное состояние.

По факту ведется расследование.