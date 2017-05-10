Британская компания получила предупреждение за незаконную деятельность в Нагорном Карабахе

2017-05-10 16:10 | www.apa.az | 3

Министерство экономики Азербайджана изучило вопрос незаконной деятельности компании Grand Thronton Armenia («дочка» международной компании Grand Thronton с центральным офисом в Лондоне) на оккупированных азербайджанских землях.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, в ходе разбирательств выяснилось, что компания Grand Thronton Armenia в 2015 году провела аудит основных средств проектов, реализуемых армянским фондом «Айастан» на оккупированных азербайджанских территориях. В связи с этим представитель компании Grand Thronton İnternational Ltd по Азербайджану был вызван в министерство. Из центрального офиса компании в Grand Thronton Armenia отправили письмо, в котором говорится о недопустимости незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских землях и высказана жесткая реакция азербайджанской стороны. В письме также отмечается, что если все компании-члены не будут соблюдать требования, носящие обязательный характер, то компания может быть исключена из сети.