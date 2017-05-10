Британская компания получила предупреждение за незаконную деятельность в Нагорном Карабахе
2017-05-10 15:44 | www.oxu.az | 2
Министерство экономики Азербайджана провело разбирательства в связи с незаконной деятельностью компании Grand Thronton Armenia на оккупированных азербайджанских землях. Grand Thronton Armenia является «дочкой» международной компании Grand Thronton, центральный офис которой находится в Лондоне.
Как передает Oxu.Az, об этом в министерстве сообщили АПА.
В ходе разбирательств выяснилось, что компания Grand Thronton Armenia в 2015 году провела аудит основных средств проектов, реализуемых армянским фондом «Хаястан» на оккупированных азербайджанских территориях.
В связи с этим представитель компании Grand Thronton İnternational Ltd в Азербайджане был вызван в министерство.
Из центрального офиса компании в Grand Thronton Armenia отправили письмо, в котором говорится о недопустимости незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских землях и доносится резкая реакция азербайджанской стороны.
В письме также отмечается, что если все компании-члены не будут соблюдать требования, носящие принудительный характер, то компания может быть исключена из сети.