В Питере обстреляли машину гражданина Азербайджана

2017-05-10 15:50 | www.oxu.az | 3

Днем 9 мая на улице Мира в Петербурге раздались выстрелы. Неизвестный стрелял по машине, припаркованной около дома №9.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Комсомольскую Правду», владелец авто — уроженец Азербайджана. Он и заявил в полицию о случившемся.

По словам мужчины, в его машину выстрелили четыре раза. К счастью, никто не пострадал. О сумме причиненного ущерба не сообщается. Зато полиция уже нашла злодея. Стрелком оказался 33-летний неработающий житель Васильевского острова.

Правоохранители задержали его спустя несколько часов. При себе у него был травматический пистолет Walter с магазином и двумя патронами. Вероятно, именно из этого оружия он и стрелял по машине азербайджанца.

Теперь полиция выясняет, что толкнуло безработного петербуржца на такой поступок.

Н.О.