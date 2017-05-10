Турецкие спортсмены готовились к Исламиаде в Баку на самом высоком уровне - министр

2017-05-10 15:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкие спортсмены готовились к IV Играм исламской солидарности, которые пройдут в Баку, на самом высоком уровне, сказал министр молодежи и спорта Акиф Чагтай Кылыч, передают турецкие СМИ.

По словам министра, турецкие спортсмены будут достойно представлять свою страну.

«Наши спортсмены последние годы удачно выступали на международных соревнованиях. Я уверен, что турецкие спортсмены успешно выступят и на соревнованиях Баку-2017», - сказал министр.

Турецкая команда будет самой большой на IV Играх исламской солидарности.

339 турецких спортсменов будут соревноваться в Баку в 21-м виде спорта.

Ожидается, что Кылыч будет участвовать в церемонии открытия соревнований.

Следующие Игры исламской солидарности состоятся в 2021 году в Турции.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены из стран мусульманского мира в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 17 современных спортивных площадках по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

Решение о проведении Игр исламской солидарности в столице Азербайджана Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности в Джидде.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

@o_quluzade