Президент Узбекистана поздравил нового лидера Южной Кореи

2017-05-10 15:57 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поздравил Мун Чже Ина с избранием на пост президента Республики Корея, сообщила в среду пресс-служба узбекского МИД.

"За 25 лет дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея установились истинно дружеские связи, прочные отношения стратегического партнерства, конструктивный диалог по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня, а также в рамках международных организаций", - отмечается в послании.

По данным МИД, Мирзияев пригласил Мун Чже Ина посетить Узбекистан с визитом в удобное время.

В послании подчеркивается, что "Узбекистан, сохраняя преемственность и последовательность в своей внешней политике, и впредь будет следовать курсу, направленному на укрепление дружбы и конструктивного сотрудничества с Республикой Корея".

В Южной Корее во вторник состоялись досрочные выборы президента страны, на которых победил кандидат от левой Демократической партии Мун Чже Ин. В среду он официально вступил в должность.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)