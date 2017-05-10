Başbakan Yıldım'dan YPG'ye silah yardımı çıkışı: Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacak

2017-05-10 16:07 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İngiltere ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin YPG'ye silah yardımı yapma kararını değerlendirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidiyor. Başbakan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.



ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI:



ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin bu konudaki düşüncesi çok nettir, herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Türkiye, bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu çok net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu ABD çok iyi bir şekilde bilmektedir. ABD ve Türkiye NATO'da iki önemli ortaktır. Dolayısıyla stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütü arasında Amerika bir tercih yapma cihetine gideceğini düşünmüyoruz. Kaldı ki, son karardaki açıklamalarda da esasen Türkiye'nin hassasiyetlerinin azami ölçüde dikkate alınacağının altı çizilmiştir.Zaten bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmeler yapacak. Bu konudaki durumumuz net bir şekilde en üst düzeyde tekrar gündeme getirilecektir. Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala Amerikan yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.



Başbakan gazetecilerin diğer sorularını şöyle cevapladı;

ATATÜRK'E YAPILAN HAKARET:



"Asla kabul etmeyiz, uygun görmeyiz. Bu ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum. Hukuken yapılması gereken ne varsa yapılacaktır. Biz kahramanlarımızın kurduğu yurdumuzu daha ileri götürecek ne tedbir varsa bunları alacağız. Bu tartışmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz



KONGRE SONRASI AK PARTİ:



Ben geleceğe yönelik hiç hesap yatmadım, bundan sonra da yapmam. Allah kerim. Önümüzde yapacak bir işimiz var. Kongremizi en güzel şekilde yapacağız. Genel Başkanımızı seçeceğiz. Ondan sonraki oluşumları da yetkili kurullarımız karar verecek, grubumuz karar verecek. Genel Kurul'da tüzük değişikliği zaten var, orada değişikliği de zaten yapmış olacağız. 3 Kasım 2019'a kadar mevcut sistem devam edecek. Yeni sistemin tam olarak uygulamaya girmesi yapılacak ilk genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle olacak. Dolayısıyla bizi erken terhis etme gayretleri olabilir ama siyasette her zaman her şey olur. Şu anda biz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindeyiz.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: KUZU TAKTİĞİNE DÖNEBİLİR



Sayın Kılıçdaroğlu referandum sonuçlarıyla ilgili bildik açıklamalarına devam etti. Yatıp kalkıyorlar tekrar uyanınca başa dönüyorlar. Efendim işte hayır aslında çıktı da evet çıkmış gibi gösterdiler diye YSK'ya verip veriştiriyorlar. Yüksek Seçim Kurulu, bizim gözbebeğimiz bir kuruluştur. Dünyada örnek bir şekilde seçim yapmış ve ciddi bir sorun oluşturmadan da bu seçimleri gerçekleştirmiştir. Seçimlerle ilgili 'oylar çalındı' iddiası var mıdır? Bir seçimin şaibeli olup olmamasının tek ölçüsü oyların sandığa yansımamasıdır. Öyle bir iddia yok. Neymiş, efendim mühür vardı yoktu. Oradaki sandık kurullarının hatalarını oy verenlere cerenemesini çektirmeye hakkımız var mı? Önemli olan evettir, hayırdır. Öbür mühürlerin önemi yoktur. Bunlar için onlarca karar var. Bir türlü bu sonucu hazmedemiyorlar. Demokrasiyi, millet iradesini kabul etmemek anlamına gelir. Önce siz demokrat olacaksınız, milli iradeye tabi olacaksınız ki ülke kurtulsun. YSK'yı hedef gösterecek açıklama yapıyorlar. Şiddetle kınıyorum. YSK'daki üyelerimiz bizim en tecrübeli, en prestijli hukukçularımızdır. Eğer kurumlarımızı yıpratmaya devam edersek, ondan sonra asıl sorun başlar. Onun için artık bu tartışmayı burada bitirme zamanı gelmiştir. İşimize bakalım, geleceğe bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen bundan sonra 2019 seçimlerinde başarılı olacağı için taktikler geliştirsin. Kampanya dönemindeki gibi tekrar kuzu taktiğini yapabilir."