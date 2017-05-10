Стали известны подробности открытия Исламиады

2017-05-10 16:00 | www.oxu.az | 3

«Безусловно, во время важных мероприятий, спортивных соревнований особое место занимают церемонии открытия. Церемония открытия IV Исламских игр солидарности также будет очень красивой».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Он отметил, что церемония открытия Исламиады будет немного отличаться от церемонии на I Европейских играх:

«На церемонии открытия IV Исламских игр солидарности будут отражены основные моменты истории Востока, мусульманского мира. Отметим еще один момент, после церемонии открытия продажа билетов на все соревнования растет».

Отметим, что церемония открытия Исламиады состоится 12 мая в Баку.

A.M.

