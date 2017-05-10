Представители азербайджанской молодежи совершили восхождение на пик "Гейдар зирвеси" (ФОТО)

2017-05-10 16:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Представители общественного объединения "Ирели" (İRƏLİ) во главе с председателем Миргасаном Сеидовым совершили восхождение на пик "Гейдар зирвеси", которое было приурочено к 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе İRƏLİ.

Двухдневное восхождение совершено при содействии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Федерации по воздушным и экстремальным видам спорта. В знак глубокого уважения молодежи к общенациональному лидеру на пике "Гейдар зирвеси" был, наряду с Государственным флагом Азербайджана, водружен и флаг İRƏLİ. Центра образования.

Пик "Гейдар зирвеси" расположен на высоте 3751 метр на горе Башдаг массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта.

(Автор: Вугар Иманов)