Жену экс-начальника полиции приговорили к 9 годам заключения

2017-05-10 16:22 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Лейлы Акперовой, обвиняемой в мошенничестве и подделке официальных документов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был вынесен приговор.

Суд приговорил Л.Акперову к девяти годам тюремного заключения.

Л.Акперова является супругой бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции Бинагадинского района Махира Акперова.

З.Г.

