Мужская и женская сборные Турции по гандболу одержали победу в третий день Исламиады в Баку

2017-05-10 16:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по гандболу среди мужчин и женщин.

В группе B в среду прошла встреча между мужскими сборными Турции и Ирака. Несмотря на то, что в первом тайме иракские гандболисты вели со счетом 19:17, матч завершился в пользу турок со счетом 35:33.

В свою очередь, турецкие гандболистки нанесли поражение соперницам из Камеруна со счетом 33:31.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)