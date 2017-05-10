В Азербайджан не ввозятся лекарства из Китая без официальной лицензии - минздрав

2017-05-10 16:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан не осуществляется ввоз лекарств непосредственно китайского производства, под видом препаратов европейских производителей, сказал в среду журналистам замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

По словам замминистра, качество всех ввозимых в Азербайджан лекарств внимательно изучается, и после серьезной проверки каждой серии поставляемых лекарств дается разрешение на их импорт. «Ведущие фармацевтические компании основывают предприятия в Китае. Согласно принятым в мире правилам, любой производитель может наладить производство своих лекарственных препаратов, в том числе и в Китае. В том числе, ведущие европейские фармацевтические компании из-за дешевой рабочей силы локализуют свое производство в Китае или в Южной Корее. Если у этой компании есть официальная лицензия, то разрешается ввоз этих лекарств в Азербайджан. В случае отсутствия такой лицензии импорт не разрешается», - отметил Агаев.

Замминистра также добавил, что большинство фармацевтических компаний мира используют произведенные в Китае компоненты для производства лекарств. «На мировом фармацевтическом рынке основным источником сырья является Китай», - подчеркнул Агаев.

Эльсевяр Агаев также коснулся деятельности, осуществляемой совместно с министерством труда и социальной защиты населения, по предоставлению инвалидности.

Замминистра подчеркнул, что вызывает беспокойство заметный рост числа случаев предоставления инвалидности. «Безусловно, это связано с нарушениями при выдаче так называемой формы 88 [справка об инвалидности], заполняемой работниками здравоохранения. В связи с этим некоторым медучреждениям сделаны предупреждения. Также в минздраве была проведена коллегия по данному вопросу, и были наказаны виновные в этом лица», - подчеркнул Агаев.

Замминистра выразил надежду на то, что предпринимаемые сегодня меры будут результативны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)