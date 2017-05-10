Anadolu Ateşi Azerbaycan'da sahne alacak

2017-05-10 16:26 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dünyanın en büyük dans grubu, Anadolu Ateşi dans grubu 12,13 ve 14 mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev Konser Sarayı'nda muhteşem "İpek Yolu" gösterisi ile izleyicileri büyüleyecek.

Anadolu Ateşi daha önce bir kaç kez Azerbaycan'da kendi muhteşem çıkışları ile izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi hemen hemen her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir proje. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu Ateşi aracılığıyla Anadolu’nun binlerce yıllık sevgi, kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Bugüne kadar yapılan yurtdışı turneleri ve tanıtım çalışmalarıyla dünyanın sayılı dans toplulukları arasında gösterilen Anadolu Ateşi, bu hedefi gerçekleştirme yolunda büyük ve önemli adımlar attı.

Anadolu’nun zengin kültürünü, dansın büyüsünü görsel bir şölenle sahnelere taşıyan Anadolu Ateşi Çin Halk Parlamento Binası’nda sahne alan ilk dans topluluğu oldu. Karadeniz Ereğli’sinde 400 bin kişi tarafından ayakta izlenen ve tek görkemli şölen olma özelliği ile Guiness Rekorlar Kitabına aday gösterilen Anadolu Ateşi, 2300 yıl sonra Bodrum Antik Tiyatrosu’nda sahne alan ilk dans topluluğudur. 3 Mayıs 2001 tarihinden bu yana yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 35 milyonu aşan izleyiciye ulaştı.

Konser, SA ORGANIZATION darafından düzenlenecek.

Konserin basın desteği: Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az