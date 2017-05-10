Moody`s: «Дефицит сводного бюджета Азербайджана в этом году составит 1,5% ВВП»

2017-05-10 16:42 | www.apa.az | 2

По прогнозам международного рейтингового агентства Moody`s дефицит сводного бюджета Азербайджана в 2017 году составит 1,5% ВВП. Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении агентства.

По мнению экспертов Moody`s, сводный бюджет в 2018 году будет исполнен с профицитом. По итогам 2018 года, профицит сводного бюджета составит 2,9% ВВП. Наряду с этим, по прогнозам Moody`s, госдолг в 2017 году вырастет до 41,6% ВВП, а в 2018 году сократится до 40%.