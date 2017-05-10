Девайсы, которые «убил» смартфон

2017-05-10 16:30 | www.oxu.az | 2

Сначала появился мобильный телефон, который понизил необходимость во многих других устройствах. Сейчас на пик своей популярности вышел смартфон, который буквально «убил» десятки самых разнообразных девайсов, которые раньше казались незаменимыми.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vladtime.ru, эксперты утверждают, что смартфоны сделали ненужными калькуляторы. Ведь можно получить тот же функционал от бесплатного приложения на смартфон. Портативные MP3-плееры некоторое время являлись процветающим сектором индустрии. Смартфоны предлагают вариативность, если пользователь хочет перекинуть тысячи музыкальных файлов на карту памяти, это один из вариантов.

Аудиосистемы заменили кассетные проигрыватели, а затем появились смартфоны. Из-за них сама идея приобретения кассетного или CD-плеера кажется глупой.

Раньше поваренные книги ранее можно было найти на каждой кухне. Сейчас они служат для украшения книжных полок, используются в качестве подарков или антиквариата. На сегодняшний день соответствующие приложения полностью заменили поваренные книги. Когда-то давно для фотокамеры нужно было приобрести чехол, штатив, шейный ремешок и оригинальные крышки на объектив. Сейчас с помощью одного смартфона можно делать не менее качественные снимки. Универсальные пульты дистанционного управления решили проблему постоянно теряющихся пультов ДУ. Сейчас процесс сокращен до следующего набора действий: скачайте приложение и используйте его.

У.А.

