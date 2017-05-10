В Азербайджане в связи с Исламиадой увеличилось число пассажиров на железнодорожном транспорте

2017-05-10 16:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последние дни заметно увеличилась плотность пассажиропотока в пассажирских поездах.

Об этом Trend сообщили в среду в отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Граждане, прибывающие в Баку из различных регионов Азербайджана, а также из Грузии, в связи с проведением в столице IV Игр исламской солидарности, отдают предпочтение железнодорожном транспорту. По этой причине, начиная с первого мая, в пассажирских поездах наблюдается плотный пассажиропоток», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если в обычные дни для поездок внутри страны пассажирскими поездами пользовались 2000-2500 человек в день, то в последние дни эта цифра выросла до 3000-3500. В то же время число пассажиров на скоростном поезде Баку-Тбилиси-Баку, по сравнению с обычными днями, увеличилось на 10-15 процентов.

В связи с увеличением плотности пассажиропотока, каждый день обеспечивается присоединение к пассажирским поездам, осуществляющим перевозки внутри страны, дополнительных вагонов.

(Текст: Талех Агавердиев)