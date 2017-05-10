Глава Пентагона пообещал обеспечить безопасность границ Турции

2017-05-10 16:39 | www.trend.az | 2

Министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что Соединенные Штаты обеспечат безопасность южных границ Турции несмотря на обеспокоенность Анкары по поводу решения Вашингтона начать поставку тяжелых вооружений Демократического союза Сирии (PYD), которых власти Турции считают террористами, передает ТАСС.

"Мы разрешим все вопросы, вызывающие беспокойство", - цитирует агентство Reuters высказывания главы Пентагона, сделанные во время его визита в Литву. "Мы будем работать очень тесно с Турцией в поддержку ее безопасности на южных границах, - добавил Джеймс Мэттис. Это южная граница Европы, и мы будем поддерживать тесную связь".

В минувший вторник агентство американские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США одобрила поставки тяжелого вооружения PYD.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в середине текущего месяца со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудит, в частности, поставки оружия PYD.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.