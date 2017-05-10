Чего ждет Турция от нового руководства США?

2017-05-10 16:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16-17 мая посетит США с официальным визитом. В ходе визита Эрдогана, ожидается его первая встреча лицом к лицу с новым президентом США Дональдом Трампом.

Основной темой обсуждения Эрдогана и Трампа, станут не только двухсторонние отношения, но и региональные вопросы, причем основное внимание будет сосредоточено на урегулировании сирийского кризиса.

Эксперт по международным отношениям, корреспондент турецкой газеты Sabah в Вашингтоне Рагиб Сойлу считает, что Анкара в частности ожидает от нового руководства в Вашингтоне, позитивного развития двухсторонних отношений.

«Сам Трамп выступает за построение хороших отношений с президентом Эрдоганом. Важен тот факт, что Трамп сразу после проведения референдума в Турции передал свои поздравления Эрдогану по телефону», - сказал Сойлу Trend.

По словам эксперта, самые важные темы, которые предположительно будут обсуждаться Трампом и Эрдоганом, будут связаны с экстрадицией Фетхуллаха Гюлена скрывающегося в США, и обвиняемого в причастности к попытке военного переворота в Турции в июле прошлого года, а также будет затронут вопрос сотрудничества США с Демократическом союзом Сирии (PYD) который Анкара считает террористической организацией.

«В США, особенно в Пентагоне, считают необходимым участие PYD в операции по освобождению сирийского города Рака, считающегося основной опорной точкой террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Вашингтон еще не принял окончательного решения по этому поводу, но все действия США показывают, что этот план будет реализован», - сказал эксперт.

Сойлу считает, что вопрос экстрадиции Гюлена является затяжным юридическим процессом.

«С учетом этого, не стоит рассчитывать на серьезное продвижение по решению этих двух вопросов. Однако, по Сирийской проблеме Вашингтон и Анкара могут найти компромисс. Так как недавняя операция США против правления президента Сирии Башара Асада очень удовлетворил Анкару», - отметил эксперт.

Вооруженные силы США ранее нанесли удар 50 ракетами по военному аэродрому правительственных сил Сирии, расположенному в провинции Хомс. По утверждению американского командования, ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил что, Турция поддерживает нанесение флотом США ракетного удара по авиабазе в Сирии.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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