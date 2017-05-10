Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр талассемии (ФОТО)

2017-05-10 16:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в среду побывала в Центре талассемии.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал о лечении, которое проводилось до сегодняшнего дня в Центре, построенном в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Во имя жизни без талассемии».

Было отмечено, что Центр талассемии, сданный в эксплуатацию в 2009 году, является важным центром здравоохранения с точки зрения медицинской и моральной поддержки страдающих этим заболеванием.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побеседовала с детьми, проходящими лечение в Центре, поинтересовалась ходом их лечения.

Также детям, больным остеопорозом, от имени Фонда Гейдара Алиева были переданы лекарственные препараты.

Лейла Алиева поинтересовалась вопросами, связанными с дальнейшей деятельностью Центра, и отметила, что Фонд всегда придает значение вопросам здравоохранения, в частности вопросам, связанным со здоровьем детей.

После сдачи в эксплуатацию Центра талассемии в Азербайджане появилось специализированное медицинское учреждение и банк крови, стало развиваться добровольное донорство для обеспечения безопасной и качественной кровью детей, страдающих талассемией, расширено сотрудничество с рядом государств, которые борются с талассемией, проведены просветительские работы с населением для предотвращения распространения талассемии.

До апреля этого года в Центре талассемии на диспансерный учет было взято 2959 человек, которые проходят лечение в соответствии со стадией заболевания, обеспечиваются лекарственными препаратами. В дневном стационаре Центра 976 больным регулярно осуществляется переливание эритроцитарной массы. В первом квартале текущего года в Республиканский центр талассемии поступило 6273 обращения, из которых 603 – от впервые обратившихся. Из них 72 человека были взяты на диспансерный учет. За три месяца этого года 105 больных получили стационарное лечение. В течение года 51 больному была проведена трансплантация костного мозга.

Не у всех состоящих на учете больных кровь совпадает, сегодня она совпадает только у 300-400 человек, находящихся на учете в Центре. Кроме того, в результате длительного переливания крови многим больным у них во внутренних органах появляются определенные проблемы, и после определенного периода их лечения принимается решение о проведении операции по пересадке костного мозга. Обследования больных, финансирование всех процедур, проводимых до и после операции, осуществляются за государственный счет. Около двух лет, как пары, собирающиеся создать семью, до заключения брака проходят обследование, во время которого выявляются носители талассемии, и таким образом предотвращается рождение больных младенцев.