4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk hentbol takımından sevindirici haber (Fotoğraf)

2017-05-10 16:52 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4.İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler ve kadınlar hentbol yarışmaları devam ediyor.

B Grubu'nda yarışan Türkiye ve Irak erkek hentbol takımları karşı karşıya geldi. İlk yarıda Iraklı sporcuların önde olmasına rağmen, kritik maçta Türkiye 35:33 skorla galip oldu.

Ayrıca Türk kadın hentbol takımı da Kamerun takımına 33:31 sayı ile galip oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni 12 mayısta gerçekleşecek ve 22 mayısa kadar devam edecek. 20 branşta müsabakalar 16 spor salonunda gerçekleşecek.