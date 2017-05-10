Doğubayazıt'ta patlama: 4 asker yaralı

2017-05-10 16:53 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 4 askerin yaralandığı açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.20'de Doğubayazıt güneyinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait bir aracın intikali esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 5 kahraman askerden 1'i ağır, 3'ü ise ayakta tedavileri yapılacak şekilde yaralandı. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.