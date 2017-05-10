Состоялась презентация нового самолета для ВВС Азербайджана

2017-05-10 16:53 | www.apa.az | 3

10 мая на одной из авиабаз Военно-Воздушных сил Азербайджанской Республики состоялась презентация реактивного учебно-тренировочного самолета нового поколения М-346, производства итальянской компании «Leonardo Aircraft».

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства обороны, после того, как руководство министерства произвело осмотр самолета, был проведен подробный брифинг о его тактическо-технических свойствах, эксплуатации и других качествах.