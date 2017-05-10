В Азербайджане поликлинику продали за 212 тысяч манатов

2017-05-10 16:56 | www.oxu.az | 3

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана провел торги, на которых приватизирован ряд небольших государственных предприятий в разных городах страны, а также транспортные средства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.Az, самая высокая цена - 212.500 манатов (приблизительно 130 тыс. долларов США), которая была внесена за приватизацию хозрасчетной поликлиники № 4в г. Гяндже полезной площадью 577 кв. м.

Три приватизированных транспортных средства находились на балансе государственных учреждений, но исключены из служебного пользования.

У.А.

