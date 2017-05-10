В Азербайджане презентован учебно-тренировочный самолет нового поколения «M-346» (ФОТО)

2017-05-10 17:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На одной из авиабаз ВВС Азербайджана в среду состоялась презентация учебно-тренировочного реактивного самолета нового поколения «M-346» производства итальянской компании Leonardo Aircraft, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

После осмотра самолета руководством министерства были подробно представлены его технико-тактические особенности, а также информация о его эксплуатационных и других качествах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)