Azerbaycan Ordusu'na yeni uçak (Fotoğraf)

2017-05-10 17:00 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde yeni alınan uçağın tanıtımı yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Hava Kuvvetleri üslerinden birinde İtalyan Leonardo Aircraft şirketi tarafından üretilmiş yeni nesil M-346 eğitim jet uçağının tanıtımı yapıldı.

Bakanlık yönetimince, uçak incelendikten sonra, jetin teknik özellikleri, kullanımı ve diğer özelliklerinde ilişkin detaylı brifing yapıldı.