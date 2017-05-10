Borsa İstanbul rekora doymuyor

2017-05-10 17:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 95 bin 512 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle döviz kurları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 95.735,72 puana taşıdı.



Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel değer kazanırken, dünkü kapanışa göre benzerlerine göre en iyi performansı gösteren para birimi olması dikkati çekiyor.



Dolar karşısında TL yüzde 1,05 yükselirken, Güney Afrika randı yüzde 0,9, Meksika pesosu yüzde 0,6, Polonya zlotisi yüzde 0,3 değer kazandı.



Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında etkili olan kar satışlarının, TL'deki güçlenmenin desteği ile karşılandığı görülürken, günün ikinci yarısında güçlenen alımlar endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.735,72 puana taşıdı.



Endeks, saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 95.700 seviyelerinde dengelenirken, dolar/TL 3,5860, avro/TL 3,8970 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin, enflasyonu destekleyecek önemli miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu söylemesinin risk iştahını artıran faktörlerden biri olduğunu belirterek, bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin iyimserliğin de şirket karlılıklarına ilişkin beklentiler üzerinden pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.



TL varlıkların geçen ay halk oylaması öncesinde negatif ayrıştığını, bu nedenle 16 Nisan'daki halk oylaması sonrasında pozitif ayrışarak aradaki farkı kapatmaya çalıştığını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında 26.700 seviyeleri ile halen tarihi zirvesinin geçtiği 51.000'den oldukça uzakta olduğunu söyledi.



Analistler, getiri potansiyeli devam eden BIST 100 endeksinin TL bazında 95.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yeni hedefinin 97.700 puan olacağını tahmin etti.