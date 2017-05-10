Состоялся показ нового самолета для ВВС Азербайджана – ФОТО

2017-05-10 17:02 | www.oxu.az | 3

В среду, 10 мая, на одной из авиабаз Военно-воздушных сил Азербайджанской Республики состоялся показ реактивного учебно-тренировочного самолета типа M-346 производства итальянской компании Leonardo Aircraft.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Руководство министерства осмотрело самолет. Затем состоялся брифинг относительно тактико-технических характеристик, эксплуатации и других качеств самолета.

A.M.

