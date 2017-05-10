В Камбодже построят платную VIP-тюрьму

2017-05-10 17:08 | www.oxu.az | 3

Власти Камбоджи построят тюрьму с улучшенными условиями содержания, за пребывание в которой заключенные должны будут платить деньги, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Тот, кто сможет платить за пребывание, получит возможность размещения. На первом этапе там будет 400 человек. Цену определит строительная компания», - заявил представитель местного департамента по управлению тюрьмами.

Он пояснил, что новые тюрьмы будут оснащены более просторными камерами и пространством для физических упражнений и молитв.

Проектом стоимостью в 4 миллиона долларов занимается китайская компания Kunn Rekon Holdings. По словам заместителя управляющего компанией, целью строительства новых блоков является разгрузка уже существующих тюрем. После завершения строительства VIP-тюрьмы смогут принять около 1,2 тысячи заключенных, в том числе 180 человек, находящихся на лечении от наркотической зависимости.

Первый блок сооружений будет сдан уже в середине 2018 года.

Н.О.